Оккупанты нашли новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов, - ЦНС
Российский враг продолжает пытаться выполнять план принудительной паспортизации жителей временно оккупированных регионов Украины
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации источника, сейчас оккупанты применяют новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов – выдачу государственных жилищных сертификатов РФ, предназначенных для приобретения жилья на территории России.
"Информационная кампания, которая была развернута вокруг данного процесса, отмечает, что херсонцы заключают сделку и поселились в новые квартиры "в безопасных регионах РФ", а средняя сумма эквивалентна одному такому сертификату составляет около 2,928 млн российских рублей, покрывая стоимость жилья в таких населенных пунктах как Ставрополь или Краснодар", - пишет ЦНС.
В Центре заметили, что темпы паспортизации низки и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами Москва.
- Напомним, ранее ЦНС сообщал, что захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Херсонщины и запрещают свободно передвигаться жителям региона.
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