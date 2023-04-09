Оккупанты нашли новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации источника, сейчас оккупанты применяют новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов – выдачу государственных жилищных сертификатов РФ, предназначенных для приобретения жилья на территории России.

"Информационная кампания, которая была развернута вокруг данного процесса, отмечает, что херсонцы заключают сделку и поселились в новые квартиры "в безопасных регионах РФ", а средняя сумма эквивалентна одному такому сертификату составляет около 2,928 млн российских рублей, покрывая стоимость жилья в таких населенных пунктах как Ставрополь или Краснодар", - пишет ЦНС.

В Центре заметили, что темпы паспортизации низки и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами Москва.