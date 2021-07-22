Оккупанты нарушили "тишину" вблизи Водяного и Песков: стреляли из запрещенных минометов

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного, что рядом с Донецком, оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.



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