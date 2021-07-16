Оккупанты нарушили тишину на Донбассе: запускали беспилотник

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В частности, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

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