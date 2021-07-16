Оккупанты нарушили тишину на Донбассе: запускали беспилотник
С начала суток, 16 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
В частности, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
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