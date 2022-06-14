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Оккупанты нарушили 5 фундаментальных принципов безопасности эксплуатации Запорожской АЭС, - эксперт по атомной энергетике Кошарная

14 июня, 2022 вторник
19:25
война с Россией

Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике считает, что об уровне безопасности на ЗАЭС сложно говорить, потому что сейчас работают два энергоблока на пониженной мощности, а четыре стоят. Также сложно говорить о психологическом комфорте работников станции, которые не могут свободно передвигаться по площадке атомной станции, их сопровождают военные, отбирают телефоны

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в 10 июня заявил, что из 7 фундаментальных принципов безопасности эксплуатации АЭС нарушены 5.

"Первый принцип - разрушена система физической защиты атомной станции, потому что военные находятся на территории станции с тяжелым оружием. Доступ к помещениям, где находятся ядерные материалы, имеют и военные, и Росатом. Второй из нарушенных принципов - независимый государственный контроль ядерной радиационной безопасности со стороны Госатомрегулирования Украины, то есть инспекторов на площадке нет с момента оккупации, их отозвал  временный исполняющий обязанности председателя, господин Кориков", – объяснила эксперт по атомной энергетике.

Ольга Кошарная отметила, что об уровне безопасности сложно говорить, потому что сейчас работают два энергоблока на пониженной мощности, а четыре стоят. Обычно когда стоят атомные блоки идет плановый ремонт, но сейчас невозможно завезти запасные части из Украины, пригласить подрядные организации для ремонта тоже невозможно, потому что никто не поедет.

"И последний, пятый принцип – это персонал. У нас на всю страну, на четыре атомные станции есть около 400 лицензированных сотрудников, которые имеют право управлять реакторными установками. Это очень ответственная работа. Перед началом смены с работником станции разговаривает психолог, проверяют состояние здоровья, потому что принимая решения в форс-мажорных условиях, человек должен полностью владеть собой. А как может персонал сейчас на станции владеть собой, когда они не могут свободно передвигаться по площадке атомной станции, их сопровождают военные, отбирают телефоны – это постоянный стресс при отсутствии лекарства. Тяжелое психологическое состояние, к тому же 11 работников ЗАЭС похитили российские военные, одного вообще в собственной квартире расстреляли, соответственно, сложно говорить о психологическом комфорте этих людей" - подчеркнула Кошарная.

Эксперт по атомной энергетике добавила, что по анализу общего мирового опыта причинами остановки работы ядерных реакторов или отклонения эксплуатации станции в 60-70% случаев является человеческий фактор, поэтому повышаются риски, что люди могут не справиться с чрезвычайной ситуацией.

  • Ранее Украина призвала ООН и МАГАТЭ найти способ освободить Запорожскую АЭС от оккупантов.
  • Кроме того, МАГАТЭ пытается во что бы то ни стало попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там оккупантов и одобрить их действия.
  • Украина обвинила МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира.
  • 31 мая мы сообщали, что на Запорожской АЭС дислоцируется пол тысячи оккупантов и хранится много взрывчатки.
  • 2 июня в пресс-службе Энергоатома опровергли заявления о возможности отключения Запорожской АЭС.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждения сооружений.
  • В первую неделю июня Международное агентство по атомной энергии во второй раз за последние полтора месяца посещает ЧАЭС.
  • 9 июня стало известно, что российские кафиры активно готовили визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую атомную электростанцию. Военные вместе с представителями Росатома общаются с МАГАТЭ по организации приезда.

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