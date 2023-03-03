Оккупанты "нарекли" Мелитополь "центром" Запорожской области

Об этом заявили российские СМИ.

Стало известно, что оккупанты решили, что областным центром Запорожской области у них будет Мелитополь. Такое решение "подписал" гауляйтер области Евгений Балицкий.

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Кроме того, коллаборанты решили, что городами областного значения также станут Бердянск и Энергодар.

Ранее, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом значительная часть территорий Запорожской и Донецкой области были в то время и остаются подконтрольными Украине.