Оккупанты наращивают присутствие в районе ЧАЭС и перемещают войска вдоль границы Украины и Беларуси, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



Оккупанты понесли значительные потери и, вероятно, временно отказались блокировать Киев. Они перегруппировываются и сосредотачиваются на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне, наращивают систему материально-технического и тылового обеспечения войск в Донецком и Таврическом направлениях.



В связи с необходимостью комплектования подразделений вражеское командование продолжает направлять россиян из воинских частей обеспечения, в том числе из учебных заведений.



Оккупанты деморализованы и имеют низкую мотивацию воевать против Украины. По имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать добровольцев не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых добровольцев.



На Волынском направлении перемещение тактических подразделений противника и изменений в их составе не было зафиксировано. В Беларуси продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки военных.



На Полесском направлении оккупанты передвигаются вдоль украинско-белорусской границы. В то же время, они наращивают присутствие в районе ЧАЭС, объекта "Укрытие" и в зоне отчуждения в целом. Так, смешанные колонны вражеской техники двигались из Иванкова в направлении Чернобыльской АЭС.



На Северском направлении россияне сосредоточились на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по украинским позициям, объектам инфраструктуры в районе Чернигова.



На Броварском направлении оккупанты частично отводят подразделения из занятого района в сторону границы с РФ.



На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.



На Изюмском направлении россияне наращивают усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии по другим направлениям, а также продолжают наносить ракетно-бомбовые удары и производить артиллерийские обстрелы.



На Донецком направлении враг активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам, основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль городов Попасна, Рубежное и Мариуполь.



На Южнобужском направлении оккупанты пытаются восстановить боеспособность воинских войск, пополнять боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Также они продолжают инженерное оборудование занятых рубежей, а артиллерийскими и авиаударами пытаются сковать действия ВСУ.



"Вчера, в российском городе Белгород, в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация. Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов в частности и времен Второй Мировой Войны. Только вчера Генеральный штаб об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный состав которых россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС. Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны. Группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях .

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