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Главная война с Россией Оккупанты наращивают авиацию и усиливают артиллерийские подразделения у восточных границ Украины. В Холмиче россияне говорят гражданским о вероятном нападении украинцев на Беларусь, - Генштаб

Оккупанты наращивают авиацию и усиливают артиллерийские подразделения у восточных границ Украины. В Холмиче россияне говорят гражданским о вероятном нападении украинцев на Беларусь, - Генштаб

14 апреля, 2022 четверг
07:07
война с Россией

Командование РФ продолжает наращивать авиационную группировку вблизи восточной границы Украины, усиливает артиллерийские подразделения и оптимизирует системы разведывательного и медицинского обеспечения

Об этом передает Генштаб.

"Начались пятидесятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего государства, усиливает артиллерийские подразделения оптимизируют существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения", - говорится в сообщении.

Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

Также оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.

В белорусском населенном пункте Холмич на блокпостах военная полиция Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь осуществляет проверку личных телефонов. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.

На Северском направлении враг производит перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. После восстановления боеспособности осуществляет сосредоточение указанных подразделений в Белгородской и Воронежской областях. Враг усиливает контроль границы, производит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник ведет разведку вероятных направлений наступления, наращивает систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Продолжает частично блокировать город Харьков и проводит обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполь. Удачи не имел. Продолжаются бои.

За счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа осуществляется усиление группировки врага в районе Северодонецка.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительных мобилизационных мероприятий. Так, в городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

"Кроме того, установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены лишь на 20 процентов", - говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

Врага ведет боевые действия в районе Александровки. Пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины минувшие сутки, 13 апреля, отбиты восемь атак врага, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одна артиллерийская система противника.

Подразделениями зенитных ракетных войск предыдущих суток сбиты два вражеских истребителя.

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