Оккупанты наносят удары с воздуха, а ВСУ ведут оборонительные бои и снижают моральный дух врагов
Россияне пытаются высадить десант и используют диверсантов, однако украинские военные продолжают оборону и уничтожают врага
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
С начала суток 1 марта враг перегруппировался и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха, пытался взорвать тактический десант. Также оккупанты используют диверсантов для нападения на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
В Северской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не допустить продвижения противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова обнаружили ДРГ, которые благодаря бронированной технике пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.
По другим направлениям танковые и механизированные части ВСУ, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают оборонные бои на занятых рубежах. Они производят огневое поражение оккупантов во все имеющиеся средства.
На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовые войска из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику россиян, что пытается вклиниться и восстановили
положения по первому рубежу обороны
В Киеве силы обороны защищают город, удерживают внешние оборонные рубежи и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не пуская оккупантов в пригород столицы. Украинские военные уничтожают диверсантов, которые пренебрегают нормами международного гуманитарного права и переодеваются в военную форму ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, чтобы попасть в Киев из-за боевых порядков наших войск.
Устойчивая оборона украинцев стремительно снижает моральный дух россиян. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.
Анна Маляр также отметила, что в течение 28 февраля ВСУ уничтожили 5 самолетов оккупантов. Об общих потерях врага станет известно позже.
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