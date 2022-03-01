Оккупанты наносят удары с воздуха, а ВСУ ведут оборонительные бои и снижают моральный дух врагов

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.



С начала суток 1 марта враг перегруппировался и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха, пытался взорвать тактический десант. Также оккупанты используют диверсантов для нападения на объекты гражданской и военной инфраструктуры.



В Северской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не допустить продвижения противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова обнаружили ДРГ, которые благодаря бронированной технике пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.



По другим направлениям танковые и механизированные части ВСУ, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают оборонные бои на занятых рубежах. Они производят огневое поражение оккупантов во все имеющиеся средства.



На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовые войска из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику россиян, что пытается вклиниться и восстановили

положения по первому рубежу обороны



В Киеве силы обороны защищают город, удерживают внешние оборонные рубежи и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не пуская оккупантов в пригород столицы. Украинские военные уничтожают диверсантов, которые пренебрегают нормами международного гуманитарного права и переодеваются в военную форму ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, чтобы попасть в Киев из-за боевых порядков наших войск.



Устойчивая оборона украинцев стремительно снижает моральный дух россиян. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.



Анна Маляр также отметила, что в течение 28 февраля ВСУ уничтожили 5 самолетов оккупантов. Об общих потерях врага станет известно позже.

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