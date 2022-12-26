Оккупанты наносят удары по Харькову, – глава ОВА
В понедельник, 26 декабря, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по городу
Об этом он написал в телеграме .
Из-за ударов россиян он призвал местных находиться в укрытиях.
О пусках вражеских ракет С-300 сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
В 19:07 "Общественное" сообщило о взрыве в Харькове.
- 25 декабря россияне не прекращали обстрелы Купянского направления Харьковской области. Известно, что российский снаряд повредил здание, было возгорание.
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