Оккупанты наносят удары по Харькову, – глава ОВА

Об этом он написал в телеграме .

Из-за ударов россиян он призвал местных находиться в укрытиях.

О пусках вражеских ракет С-300 сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

В 19:07 "Общественное" сообщило о взрыве в Харькове.

25 декабря россияне не прекращали обстрелы Купянского направления Харьковской области. Известно, что российский снаряд повредил здание, было возгорание.

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