Оккупанты наносят удары по Харькову, есть пострадавший

Об этом он написал в телеграмме.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Позже Синегубов сообщил, что россияне обстреляли село Циркуны Харьковского района.

"Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела пострадал один гражданский мужчина. На месте работают экстренные службы, медики оказывают мужчине помощь.