Оккупанты наносят удары по Харькову, есть пострадавший
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в воскресенье, 21 мая, оккупанты снова нанесли удары по Харькову. В результате обстрела пострадал мужчина
Об этом он написал в телеграмме.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов сообщил, что россияне обстреляли село Циркуны Харьковского района.
"Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела пострадал один гражданский мужчина. На месте работают экстренные службы, медики оказывают мужчине помощь.
- Днем 18 мая российская оккупационная армия нанесла удар по селу в Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.
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