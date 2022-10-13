Оккупанты наносят удары по Харькову, есть перебои с электричеством.
Около девяти часов вечера 13 октября российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Сообщается о перебоях с электричеством
Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях. Враг наносит удары по областному центру", - написал Синегубов.
Воздушная тревога в Харьковской области началась в 20:50.
Мэр Игорь Терехов написал в телеграмме, что в городе перебои с электричеством.
"Минимум два прилета в Харьков. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением", - говорится в сообщении.
- 10 октября в Харькове, Житомире, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом, в ряде населенных пунктов проблемы со связью.
- Около полудня 13 октября российские оккупанты выпустили три ракеты в сторону Харькова, впрочем, две из них, не долетев, самоликвидировались, а третья - попала в многоэтажку в Белгороде.
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