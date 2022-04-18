Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура
18 апреля из-за российских военных повреждены инфраструктурные объекты в области. Два человека травмированы
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в telegram.
По его словам, 60% ракет сбили наша противовоздушная оборона.
"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области…"
Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча...", - написал Резниченко.
- Напомним, 16 апреля 2022 года российская армия нанесла артиллерийские удары по гражданской застройке Криворожского района Днепропетровской области. Также в Днепровском районе вражеским ударом была уничтожена неработающая птицефабрика.
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