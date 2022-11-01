Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

В сообщении говорится, что вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Полтава, Краматорск, Никополь, Николаев и Никольское Запорожской области.

Генштаб отмечает, что враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в Генеральном штабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения беспилотников, в частности, с территории республики Беларусь.

Сообщается, что враг производил обстрелы:

на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Червоне, Милово, Старица, Стрилечья, Ветеринарное и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворечная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское;

на Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опытное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;

на Запорожском направлении – из всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Зализнычное, Дорожнянка, Степовое, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Червоне.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. От обстрелов из реактивных систем залпового огня противника пострадал город Никополь.

По данным Генштаба, россияне перенесли оккупационную "администрацию" из Херсона в Скадовск и принудительно вывозят население из облцентра,

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