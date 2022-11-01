Оккупанты нанесли за сутки более 26 авиаударов и совершили более 27 обстрелов из РСЗО
В течение суток, 1 ноября, оккупанты нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов и совершили более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.
В сообщении говорится, что вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Полтава, Краматорск, Никополь, Николаев и Никольское Запорожской области.
Генштаб отмечает, что враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в Генеральном штабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения беспилотников, в частности, с территории республики Беларусь.
Сообщается, что враг производил обстрелы:
- на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из артиллерии разного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Червоне, Милово, Старица, Стрилечья, Ветеринарное и Чугуновка;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворечная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское;
- на Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опытное и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;
- на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;
- на Запорожском направлении – из всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Зализнычное, Дорожнянка, Степовое, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Червоне.
- На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. От обстрелов из реактивных систем залпового огня противника пострадал город Никополь.
- По данным Генштаба, россияне перенесли оккупационную "администрацию" из Херсона в Скадовск и принудительно вывозят население из облцентра,
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