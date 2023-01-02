Оккупанты нанесли ущерб экологии Украины на $35,3 млрд, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что войска России за время полномасштабного вторжения нанесли ущерб экологии Украины на 35,3 млрд долларов
Об этом пишет в серии твитов Алексей Резников .
"Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в 35,3 миллиарда долларов. Под угрозой миллионы гектаров природных заповедников. Статья 55 Первого протокола запрещает вести войну ПРО природной среды путем репрессий, но Россию это не волнует", - написал Резников.
- В "Энергоатоме" забили тревогу из-за ситуации на Запорожской атомной электростанции. По данным компании, оккупанты спровоцировали там экологическую катастрофу, в результате их действий может погибнуть около тысячи тонн рыбы.
- 6 декабря 2022 стало известно, что в результате сотни гектаров земли Украины загрязнены вредными веществами.
- В результате боевых действий, которые российские захватчики вели на побережье Черного моря, уничтожено 20% общей популяции дельфинов этого моря.
- По состоянию на 29 декабря 2022 года во Львовской области с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 34 события, которые привели к причинению ущерба окружающей среде в результате попадания вражеских ракет или падения их обломков.
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