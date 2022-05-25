Оккупанты нанесли Украине экономические потери на около 600 млрд долларов, - Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в результате полномасштабного вторжения России Украина понесла экономические потери более чем на 500 млрд долларов. Читайте здесь.
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.
"Общие экономические потери Украины в результате полномасштабного вторжения составляют около 600 млрд долларов", - подчеркнул Шмигаль.
Правительство готовит проект Плана обновления Украины. Он будет состоять из развития и восстановления инфраструктуры и жилья, структурной модернизации и перезапуска экономики, имплементации европейских стандартов во всех сферах, мер по преодолению безработицы, восстановлению и сохранению культурного наследия.
Проект планируют представить на Конференции по реформам в Лугано 4-5 июля в Швейцарии, которая будет посвящена вопросам восстановления Украины.
- Напомним, 28 марта Минэкономики оценило потери от войны в $564,9 млрд.
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