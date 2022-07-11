Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, к этой минуте в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. 3 человека погибли", - написал Синегубов.

По словам Тимошенко, ракетный удар по городу был нанесен в 10:20. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы.

На месте работают спасательные и экстренные службы.

Утром в Харькове прогремели несколько взрывов, об этом сообщили в приложении "еТревога" и издания Общественное . Также отмечалось угроза артиллерийских обстрелов. Так что жителей Харькова призвали пройти в укрытие.

Ранним утром 11 июля в Харькове уже раздавались взрывы. Тогда российская ракета частично разрушила шестиэтажку .

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