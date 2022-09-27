Оккупанты нанесли удары по Харькову, в некоторых районах города исчез свет
Вечером 27 сентября россияне ударили по Харькову, зафиксировано по меньшей мере 4 прилета
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Обращаемся к жителям: не игнорируйте сигналы тревоги!" - отмечено в сообщении.
Как добавил мэр Харькова Игорь Терехов, россияне обстреляли Киевский район города в участке жилой застройки. По предварительной информации, дома не пострадали. Возник пожар в одноэтажных нежилых зданиях рядом с домами.
Информация о пострадавших уточняется.
Впоследствии Терехов написал, что зафиксировано три прилета по Харькову, а через несколько минут – о еще одном ударе. В частности, россияне ударили по Холодногорскому району. По предварительной информации, поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города исчез свет.
Олег Синегубов добавил, что нарушена связь с линией вызова экстренной помощи по номеру "103". Медики готовы принимать вызовы по номеру "112".
Энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома харьковчан.
Информация о первой российской атаке на Харьков появилась в 20:55. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 20:26.
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