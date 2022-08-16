Оккупанты нанесли удары по Харькову, - глава ОВА
Сегодня, 16 августа, российские оккупанты нанесли удары по Харькову
Об этом информирует в телеграме городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Снова прилеты по Салтовскому району. Обстреляли гаражный кооператив, разрушены и горят несколько частных гаражей. Еще пострадала транспортная инфраструктура. Надеюсь, все люди целы и невредимы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавших нет.
"Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги! Оккупанты наносят удары по Харькову", - написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Воздушную тревогу в городе объявили в 17:04
- 15 августа оккупанты обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранении еще шести человек.
- Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.
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