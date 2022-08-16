Об этом информирует в телеграме городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Снова прилеты по Салтовскому району. Обстреляли гаражный кооператив, разрушены и горят несколько частных гаражей. Еще пострадала транспортная инфраструктура. Надеюсь, все люди целы и невредимы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавших нет.

"Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги! Оккупанты наносят удары по Харькову", - написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Воздушную тревогу в городе объявили в 17:04

15 августа оккупанты обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранении еще шести человек.

Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.

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