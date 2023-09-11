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Оккупанты нанесли удары по 9 областях Украины: есть погибший и трое раненых

11 сентября, 2023 понедельник
10:31
Война с Россией

В течение суток воскресенья, 10 сентября, российские оккупанты атаковали 9 регионов Украины, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : за сутки россияне совершили 8 обстрелов региона. Враг из артиллерии, минометов и АГС обстреливал Новгород-Северский, Корюковский районы. Ночью "шахед" попал в двухэтажный жилой дом в селе Чайкино, там возник пожар. Предварительно – обошлось без жертв.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 4 обстрела пограничья. В Хотинской общине в результате попадания вражеского БПЛА повреждено учебное заведение. Также вчера в течение дня россияне совершили обстрелы Эсманской, Хотинской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Великописаревской, Белопольской, Шалыгинской, Юнаковской общин.
В результате минометного обстрела повреждена вышка мобильной связи в Новослободской общине.

Днепропетровщина : ночью ПВО сбила над областью 9 ударных беспилотников. От артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Ночью враг бил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам. Уже утром опять устроил по районному центру.
В результате атаки повреждено частное предприятие, избиты 2 дома и газопровод. Предварительно – всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, вчера днем российские войска обстреляли два района области. Агрессор устроил по Новопавловской сельской общине на Синельниковщине - уничтожен грузовик местного жителя. Направил артиллерию враг и на Никополь. Люди не пострадали.

Запорожщина: за минувшие сутки враг совершил 121 обстрел, под ударом оказались 33 населенных пункта. БПЛА россияне пускали по Гуляйполю, Новоданиловке, Волшебному и Пятихаткам, обстреляли из РСЗО Новопавловку, Белогорье и Новодаровку, уготовили 6 авиабомбами по Орехову, Малой Токмачке и Роботиному, 4 ракетных удара пришлись по Трьзянку.
В результате РСЗО-удара по Новопавловке погиб 65-летний мужчина. Также поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина : за прошедшие сутки кафиры наносили авиаудары по населенным пунктам Веселое Харьковского района, Огурцово Чугуевского района, Синковка, Кисловка, Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем противника оказались около 20 населённых пунктов области. В селе Андреевка Изюмского района в поле взорвался на неустановленном взрывном устройстве комбайн. Водитель получил легкие осколочные ранения, от госпитализации отказался.

Луганщина : за сутки противник совершил 142 обстрела. Оккупанты нанесли авиационных ударов вдоль всей линии фронта – пострадали Новоселовское, Новоегоровка и Белогоровка.

Донетчина : по населенным пунктам области рашисты нанесли 7 ударов по артиллерии, минометам и танкам. Под огнем оказались 5 населенных пунктов: села Дружба и Константиновка, Часов Яр, Авдеевка, Северск. Повреждены 3 частных жилых дома. За сутки в области ранен один человек.

Николаевщина : вчера днем на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен разведывательный БПЛА неустановленного типа. Также в течение дня враг наносил удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 57 обстрелов, из них 4 – по городу Херсон. Оккупанты попали в районы 26 населенных пунктов области, территорию и здания учебного заведения и одного из подразделений ГСЧС, объект критической инфраструктуры в Херсоне, а также башню мобильной связи в Бериславском районе.

Вчера утром враг атаковал центр Херсона, оккупанты ударили по образовательному заведению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждены кровля и окна. Также обстреляли жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Еще вчера оккупанты ударили по Суворовскому району города. Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя женщина.

  • Утром 11 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области раздались громкие взрывы. Россияне запустили ударные БПЛА и ракеты в направлении города. Там сработала противовоздушная оборона – уничтожили 11 "шахедов".
  • Кроме того, ночью и утром в понедельник российские террористы обстреляли и другие населенные пункты Днепропетровской области, использовав ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. В результате атаки повреждена инфраструктура региона.
Украина
Россия
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