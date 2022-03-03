Оккупанты нанесли удар по жилым домам в центре Чернигова

Об этом заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает "Суспильне".



"Полчаса назад российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия", – говорится в сообщении.



В настоящее время на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Чаус подчеркнул, что вблизи нет никаких военных объектов. Рядом расположены больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.В настоящее время на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Напомним, в сторону Первомайского, Николаевской области, выдвинулась техника РФ, людей просят уйти домой и убрать автомобили с дорог.

По состоянию на 3 марта оккупанты продолжают нести многочисленные потери. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта составляют около 9000 человек.