Оккупанты нанесли удар по жилым домам в центре Чернигова
Российские войска сегодня, 3 марта, нанесли удар по жилым домам Чернигова. Людей просят оставаться в укрытиях.
Об этом заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает "Суспильне".
"Полчаса назад российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия", – говорится в сообщении.
- Напомним, в сторону Первомайского, Николаевской области, выдвинулась техника РФ, людей просят уйти домой и убрать автомобили с дорог.
- По состоянию на 3 марта оккупанты продолжают нести многочисленные потери. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта составляют около 9000 человек.
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