Оккупанты нанесли удар по Запорожью: ракета упала во двор многоэтажки, есть разрушения и пострадавшие
Утром 7 октября рашисты приготовили по Запорожью. Ракета упала во двор многоэтажки, сообщается о разрушениях и пострадавших
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Александр Старух .
По состоянию на 10:26 сообщается, что в результате попадания пострадал человек.
"Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом потерпел разрушения, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Ему уже оказывают медицинскую помощь", - написал глава ОВА.
По состоянию на 09:52 сообщалось о "прилете".
"Враг нанес ракетный удар по областному центру", - написал Старух.
Глава Запорожской области призвал жителей города находиться в укрытиях: "Есть риск повторных обстрелов".
Воздушная тревога в Запорожье началась в 9:50. Предыдущая длилась 35 минут с 08:36 до 09:12.
- Утром 6 октября российские оккупационные войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома. Около 11:00 РФ снова нанесла ракетный удар по инфраструктуре Запорожья.
- Ночью 7 октября российские войска снова атаковали два района Запорожья беспилотниками иранского производства. Разрушения испытали инфраструктурные объекты, пострадавший.
- 12 человек погибли в результате российских ракетных ударов по Запорожью утром 6 октября, всего спасен 21 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.18
Покупка 40.18Продажа 41.06
-
EUR
Покупка 38.99Продажа 40.11
- Актуальное
- Важное