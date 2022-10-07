Об этом информирует глава Запорожской ОВА Александр Старух .

По состоянию на 10:26 сообщается, что в результате попадания пострадал человек.

"Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом потерпел разрушения, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Ему уже оказывают медицинскую помощь", - написал глава ОВА.

По состоянию на 09:52 сообщалось о "прилете".

"Враг нанес ракетный удар по областному центру", - написал Старух.

Глава Запорожской области призвал жителей города находиться в укрытиях: "Есть риск повторных обстрелов".

Воздушная тревога в Запорожье началась в 9:50. Предыдущая длилась 35 минут с 08:36 до 09:12.