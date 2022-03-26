Оккупанты нанесли удар по Лисичанску "Точкой-У", – ОВА
Российские оккупанты нарушили "режим тишины" 26 марта. Они нанесли удары по крупнейшим городам Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В субботу 26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", оккупанты открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку.
"Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами", – говорится в сообщении.
Глава ОВА отмечает, что непростая ситуация сложилась и в Северодонецке. Там в результате обстрелов загорелся продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов. Кроме того, повреждены гаражи станции скорой помощи. Травмирована одна женщина.
- Напомним, основные усилия кафиры сосредоточили на захвате городов Попасная, Рубежное и наступления на Северодонецк.
- Добавим, россияне на катерах пытались подойти к побережью Одесщины, но получили достойный отпор.
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