Оккупанты нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре Николаевщины

Об этом в телеграмме пишет Виталий Ким, глава Николаевской ОГА.

Шевченковское общество Николаевского района: днем, 2 ноября, кафиры били из артиллерии. Повреждены помещения сельскохозяйственного предприятия, трансформаторная подстанция, водонапорная башня и электроопоры.

"Аварийно-ремонтные работы по восстановлению электроснабжения были оперативно проведены. Пострадавших нет", – сообщает глава ОГА.

Широковская община Баштанского района : в результате обстрелов разрушен жилой дом, люди не пострадали.

Продолжаются обстрелы Ингульской и Березнеговатской общин Баштанского района .

"В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – утверждает Виталий Ким.

Захватчики используют гражданское население Луганщины как "живой щит", говорят в Генштабе.

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