Оккупанты нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре Николаевщины
Россияне повредили предприятия и жилые дома, объекты энергетики и водоснабжения двух районов Николаевской области
Об этом в телеграмме пишет Виталий Ким, глава Николаевской ОГА.
Шевченковское общество Николаевского района: днем, 2 ноября, кафиры били из артиллерии. Повреждены помещения сельскохозяйственного предприятия, трансформаторная подстанция, водонапорная башня и электроопоры.
"Аварийно-ремонтные работы по восстановлению электроснабжения были оперативно проведены. Пострадавших нет", – сообщает глава ОГА.
Широковская община Баштанского района : в результате обстрелов разрушен жилой дом, люди не пострадали.
Продолжаются обстрелы Ингульской и Березнеговатской общин Баштанского района .
"В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – утверждает Виталий Ким.
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