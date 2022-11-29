Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграме .

Отмечается, что в здании выбило окна.

"Херсон. Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Тимошенко.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил , что в Херсонской области российские оккупанты готовят принудительную депортацию местных жителей в Россию. Кроме того, в Каховку и Новую Каховку оккупанты завозят представителей ФСБ.

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