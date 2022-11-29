Оккупанты нанесли удар по больнице в Херсоне
Россияне нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне, пострадавших нет
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграме .
Отмечается, что в здании выбило окна.
"Херсон. Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Тимошенко.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил , что в Херсонской области российские оккупанты готовят принудительную депортацию местных жителей в Россию. Кроме того, в Каховку и Новую Каховку оккупанты завозят представителей ФСБ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное