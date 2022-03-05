Оккупанты нанесли удар по Белой Церкви
Российские войска ракетами ударили по Белой Церкви, есть раненые
Об этом сообщает глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба, - информирует Еспресо.TV.
Российские войска утром 5 марта нанесли ракетный удар по Белой Церкви. Повреждены частные дома, есть раненые, - говорится в сообщении.
"Утром в Белой Церкви враг атаковал частный сектор. В результате ракетного удара повреждены частные дома. Сейчас идет поисково-спасательная работа. По предварительным данным – двое раненых. Количество пострадавших уточняется", - отметил Кулеба.
- Напомним, Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов за время масштабной войны.
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