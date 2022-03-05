Оккупанты нанесли удар по Белой Церкви

Об этом сообщает глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба, - информирует Еспресо.TV.



Российские войска утром 5 марта нанесли ракетный удар по Белой Церкви. Повреждены частные дома, есть раненые, - говорится в сообщении.



"Утром в Белой Церкви враг атаковал частный сектор. В результате ракетного удара повреждены частные дома. Сейчас идет поисково-спасательная работа. По предварительным данным – двое раненых. Количество пострадавших уточняется", - отметил Кулеба.

Напомним, Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов за время масштабной войны.

В Сумах есть угроза уличных боев, жителей просят не выходить из дома.