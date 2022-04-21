Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровщине: разбито железнодорожное полотно и контактная сеть, есть пострадавшие, - ОВА
На Днепропетровщине российские оккупантиы нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре, повреждена контактная сеть
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
В результате ракетных ударов, которые российские оккупанты нанесли по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровщины, пострадали пять человек. Среди них двое мужчин и три женщины.
В настоящее время все раненые находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в 19:55 российские войска нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровщины.
Как сообщает глава ОГА, железнодорожное полотно было дотла разбито ракетами. Кроме того, повреждена контактная сеть.
"Пока непонятно, сможем ли возобновить движение", - добавляет Резниченко.
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