Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровщине: разбито железнодорожное полотно и контактная сеть, есть пострадавшие, - ОВА

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



В результате ракетных ударов, которые российские оккупанты нанесли по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровщины, пострадали пять человек. Среди них двое мужчин и три женщины.

В настоящее время все раненые находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в 19:55 российские войска нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровщины.

Как сообщает глава ОГА, железнодорожное полотно было дотла разбито ракетами. Кроме того, повреждена контактная сеть.

"Пока непонятно, сможем ли возобновить движение", - добавляет Резниченко.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb