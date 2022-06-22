Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Сообщается, что днем 22 июня оккупанты обстреляли Николаев управляемыми ракетами. В результате обстрелов повреждены частные предприятия, дома и школа.

По предварительным данным, три человека получили ранения. Предварительная информация о погибшем не подтвердилась.

"Пострадали два частных предприятия, на территории которых находились горюче-смазочные материалы. Одна школа пострадала: выбиты окна, повреждена крыша. Пять многоэтажек — у них выбиты двери в подъездах, окна", — рассказал Сенкевич.

По его словам, в результате попадания российской ракеты на одном из предприятий произошел пожар.

"Погасить пламя невозможно, поэтому приходится ждать, пока все догорит", - сказал городской глава.

Кроме того, Сенкевич сообщает о разрушении разной степени в 8 частных домах. Были повреждены окна, входные двери, кровля, забор и т.д.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме рассказал, что россияне накрыли Николаев огнем - оккупанты выпустили по городу 7 ракет.

"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами", - писал Ким.

21 июня в Николаевской области россияне ранили 18 человек , есть погибшие, повреждены дома, школы, промышленные объекты.

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