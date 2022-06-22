Оккупанты нанесли семь ракетных ударов по Николаеву, три человека получили ранения
Днем 22 июня россияне ударили семью ракетами по Николаеву, три человека получили ранения
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Сообщается, что днем 22 июня оккупанты обстреляли Николаев управляемыми ракетами. В результате обстрелов повреждены частные предприятия, дома и школа.
По предварительным данным, три человека получили ранения. Предварительная информация о погибшем не подтвердилась.
"Пострадали два частных предприятия, на территории которых находились горюче-смазочные материалы. Одна школа пострадала: выбиты окна, повреждена крыша. Пять многоэтажек — у них выбиты двери в подъездах, окна", — рассказал Сенкевич.
По его словам, в результате попадания российской ракеты на одном из предприятий произошел пожар.
"Погасить пламя невозможно, поэтому приходится ждать, пока все догорит", - сказал городской глава.
Кроме того, Сенкевич сообщает о разрушении разной степени в 8 частных домах. Были повреждены окна, входные двери, кровля, забор и т.д.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме рассказал, что россияне накрыли Николаев огнем - оккупанты выпустили по городу 7 ракет.
"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами", - писал Ким.
- 21 июня в Николаевской области россияне ранили 18 человек , есть погибшие, повреждены дома, школы, промышленные объекты.
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