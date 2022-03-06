Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирщине: повреждено 40 частных домов, один человек погиб
6 февраля в результате ракетного удара россиян по Коростеню и Овручу в Житомирской области повреждены 40 частных домов, один человек погиб, еще два получили травмы
Об этом сообщили в ГСЧС.
В результате ракетного удара по Коростеню погиб один человек, двое получили травмы. Также разрушены 10 частных домов, в одном из которых вспыхнул пожар. Из подвального помещения спасли пятерых детей.
От ГСЧС привлекли 11 сотрудников и две единицы техники.
Спасатели привлекли 10 человек и две единицы техники.
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