Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирщине: повреждено 40 частных домов, один человек погиб

Об этом сообщили в ГСЧС.



В результате ракетного удара по Коростеню погиб один человек, двое получили травмы. Также разрушены 10 частных домов, в одном из которых вспыхнул пожар. Из подвального помещения спасли пятерых детей.



От ГСЧС привлекли 11 сотрудников и две единицы техники.

Ракетный удар по Овручу разрушил 30 частных жилых домов, из них пять – полностью. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.Спасатели привлекли 10 человек и две единицы техники.

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