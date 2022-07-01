Об этом передает пресс- служба ГСЧС.

По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка). Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек (из них 3 ребенка). Работы продолжаются.

Также около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.

Ранее ОК "Юг" и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграм сообщили, что одна российская ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Число погибших достигало десяти. Медицинская помощь была оказана 7 раненым, среди которых 3 ребенка.

Продолжался разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв.м.

На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушение.

Как отмечал ОК "Юг", один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесщине 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Обошлось без разрушений и потерь.

Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. По состоянию на 30 июня количество погибших увеличилось до 8 .

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