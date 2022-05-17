Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Яворовском районе Львовской области
В ночь с понедельника на вторник, 17 мая, российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Яворовском районе
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.
"17 мая, в полночь, враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ПВК ''Запад", - говорится в сообщении.
Также, по данным командования, Львовщину атаковали с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе.
"Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информации о травмированных или погибших не поступало. Предварительно, ракеты летели с Востока", - написал он.
В то же время , по словам городского головы Львова Андрея Садового, этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 массовых волны ракетных вылетов. Однако во Львове ни одна ракета не приземлилась.
"Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз", - сказал Садовый.
Он также отметил, что в одном из сел Яворивского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. А в окрестных домах вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне до границы с Европейским Союзом.
"Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие! Не снимайте прилетов ракет или работы ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русне, пожалуйста. Берегите себя и помогайте фронту!", - добавил мэр.
- Во Львовской области в ночь на 17 мая прогремели несколько взрывов сразу после объявления воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что ракетами был обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района почти на границе с Польшей.
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