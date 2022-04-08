Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, известно о 39 погибших и более 100 раненых
8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться с Донетчины, сообщают об около 39 погибших и более 100 раненых
Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин .
"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", - сообщил он.
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