Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, известно о 39 погибших и более 100 раненых

Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин .



"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", - сообщил он.



Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что россияне нанесли ракетный удар кассетным "искандером".



"Кассетным "искандером" - по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили российской фашисты. Полиция и работающие на месте спасатели сообщают о десятках погибших и раненых людей", - сообщил он.





Во время ракетного удара на вокзале были тысячи человек, поскольку идет эвакуация жителей Донетчины в более безопасные области Украины.



"Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей", - подчеркнул Павел Кириленко.

Позже президент Владимир Зеленский



Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил о 39 погибших, в том числе четверых детях.



"39 погибших, среди которых 4 детей. СБУ уже открыла уголовное производство по данному факту. В настоящее время действия рашистов квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса – нарушение законов и обычаев войны", - отметил он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что россияне нанесли ракетный удар кассетным "искандером"."Кассетным "искандером" - по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили российской фашисты. Полиция и работающие на месте спасатели сообщают о десятках погибших и раненых людей", - сообщил он.Во время ракетного удара на вокзале были тысячи человек, поскольку идет эвакуация жителей Донетчины в более безопасные области Украины."Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей", - подчеркнул Павел Кириленко.Позже президент Владимир Зеленский сообщил , что в результате российского ракетного удара погибли около 30 мирных жителей, еще более 100 получили ранения.Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил о 39 погибших, в том числе четверых детях."39 погибших, среди которых 4 детей. СБУ уже открыла уголовное производство по данному факту. В настоящее время действия рашистов квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса – нарушение законов и обычаев войны", - отметил он.

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