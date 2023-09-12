Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Сегодня, около 12:27, военные РФ нанесли ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе", - написал он.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил чиновник.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.