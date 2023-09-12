Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району
Днем 12 сентября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожскому району. Тип ракеты устанавливается
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Сегодня, около 12:27, военные РФ нанесли ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе", - написал он.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил чиновник.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
- За прошедшие сутки россияне совершили 103 обстрела по 26 населенным пунктам Запорожской области.
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