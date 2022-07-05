Оккупанты нанесли ракетный удар по учебному заведению в Харькове

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Отмечается, что около 2 часов ночи захватчики обстреляли ракетами одно из учебных заведений Салтовского района Харькова. В результате обстрела было частично разрушено здание, на территории от ракеты осталась воронка.

По данным ОГА, на месте обстрела находился охранник, однако пострадавших нет.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне обстреливали из артиллерии и РСЗО населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

В результате были повреждены частные дома. На открытых территориях возникли пожары, позже успешно ликвидированные спасателями ГСЧС.

Кроме того, в результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина.

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