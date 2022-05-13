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Главная война с Россией Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине в ночь на 13 мая

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине в ночь на 13 мая

13 мая, 2022 пятница
09:41
война с Россией

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар вблизи с. Очкино в Сумской области. Никто не травмировался, о материальном и экологическом ущербе сообщат впоследствии

Последствия обстрела опубликовал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий в telegram.

"Последствия ночного ракетного вражеского удара. Шосткинский район, вблизи с. Очкино. Человеческих потерь нет, материальный и экологический ущерб подсчитывается", - написал он.

  • 29 апреля российские войска в очередной раз со своей территории обстреляли Сумскую область. Оккупанты с территории РФ выпустили 30 мин.
  • 3 мая русские войска ударили минометами по Сумской области.
  • Ночью 4 мая россияне обстреляли Сумщину из вертолета и "градов": повреждены школа и инфраструктура.
  • К вечеру 8 мая Россия обстреляла приграничную территорию Украины на Сумщине и частично Черниговщине, предварительно обошлось без жертв.
  • Рашисты обстреляли две общины в Сумской области 9 мая.

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