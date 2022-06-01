Об этом сообщила Славянская ВГА в телеграмме .

"Утро первого дня лета в Славянске снова нехорошее. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения", - отметил ее глава Вадим Лях.

В результате удара никто не погиб.

"Не ждите, пока "прилетит" именно к вам! Эвакуируйтесь!" – призвал Вадим Лях.

Российские военные ночью на 31 мая нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения.

Власти Славянска призвали горожан эвакуироваться .

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