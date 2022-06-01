Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, повреждены и разрушены дома
В Донецкой области 1 июня россияне нанесли ракетный удар по Славянску, разрушив три дома и повредив еще около 10
Об этом сообщила Славянская ВГА в телеграмме .
"Утро первого дня лета в Славянске снова нехорошее. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения", - отметил ее глава Вадим Лях.
В результате удара никто не погиб.
"Не ждите, пока "прилетит" именно к вам! Эвакуируйтесь!" – призвал Вадим Лях.
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