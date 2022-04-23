Оккупанты нанесли ракетный удар по селу на Днепропетровщине и повредили газовую трубу, - глава ОВА
23 апреля россияне сбросили ракету на окраину села в Днепропетровской области и повредили газовую трубу низкого давления
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
Ракета упала на окраину села в Днепровском районе Днепропетровщины и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 м. Также была повреждена газовая руба низкого давления. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.
"Людей там не было, потому что в том районе давно никто не живет", - отметил Валентин Резниченко.
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