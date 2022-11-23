Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.

"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, только что появившийся на белый свет", - написал он.

В настоящее время на месте работают спасатели.

Вечером 12 ноября оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не детонировала.

А ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.

Утром 15 ноября войска РФ вгатили 4 ракетами по пригороду Запорожья.

Уже в ночь на 17 ноября вражеские войска ударили по Вольнянщине на Запорожье. Разрушения получили дома, инфраструктура, 7 человек погибли. По состоянию на семь часов вечера 18 ноября было известно о 10 погибших.

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