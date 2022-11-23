Оккупанты нанесли ракетный удар по родильному отделению Вольнянска, погиб младенец
Ночью 23 ноября российские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.
"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, только что появившийся на белый свет", - написал он.
В настоящее время на месте работают спасатели.
- Вечером 12 ноября оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не детонировала.
- А ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.
- Утром 15 ноября войска РФ вгатили 4 ракетами по пригороду Запорожья.
- Уже в ночь на 17 ноября вражеские войска ударили по Вольнянщине на Запорожье. Разрушения получили дома, инфраструктура, 7 человек погибли. По состоянию на семь часов вечера 18 ноября было известно о 10 погибших.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 39.97Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное