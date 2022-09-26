Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет. Российские оккупанты подло днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре", - написал Синегубов.

Кроме того, захватчики повредили критическую инфраструктуру и полностью разрушили два частных дома.

Ночью 26 сентября оккупанты нанесли ракетные удары по областному центру и по поселку в Запорожском районе.

Этой же ночью захватчики ударили 130 снарядами по Днепропетровщине: в Никополе повреждены почти 40 домов и линии электропередач.

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