Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области – Братчук

Российские войска нанесли ракетный удар в пгт Великодолинское в Одесской области.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Сегодня утром вражеская авиация нанесла ракетный удар в районе населенного пункта Великодолинское. По предварительным данным, пострадавших нет. Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры", - сказал он.

Напомним, вчера танковая колонна оккупантов расстреляла авто в Ворзеле: погибли женщина и девушка-подросток.

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