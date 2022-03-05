Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области – Братчук
Раненых, по предварительным данным, нет
Российские войска нанесли ракетный удар в пгт Великодолинское в Одесской области.
Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Сегодня утром вражеская авиация нанесла ракетный удар в районе населенного пункта Великодолинское. По предварительным данным, пострадавших нет. Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры", - сказал он.
- Напомним, вчера танковая колонна оккупантов расстреляла авто в Ворзеле: погибли женщина и девушка-подросток.
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