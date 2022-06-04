Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине

Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .

По официальной информации ОК "Юг" по Одесщине утром был нанесен ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолетами стратегической авиации произведен пуск ракеты Х-59.

Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работает следственно-оперативная группа.

30 маяроссияне ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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