Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине
В субботу, 4 июня, россияне нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Одесские области, в результате которого пострадали два человека
Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .
По официальной информации ОК "Юг" по Одесщине утром был нанесен ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолетами стратегической авиации произведен пуск ракеты Х-59.
Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работает следственно-оперативная группа.
- 30 маяроссияне ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
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