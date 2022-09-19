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Главная война с Россией Оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру, - глава Запорожской ОВА Старух

Оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру, - глава Запорожской ОВА Старух

19 сентября, 2022 понедельник
02:33
война с Россией

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил о ракетном ударе по областному центру, а мишенью 8 "прилетов" снова стали объекты инфраструктуры.

Об этом Старух сообщил в телеграмме.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется", - отметил он.

Кроме того, глава Запорожской ОВ призвал соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашение информации.

По информации СМИ, в пригороде и в одном из районов Запорожья пропало электричество. Правда, через некоторое время электроснабжение возобновилось, но не повсюду. В ходе восьми "прилетов" в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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