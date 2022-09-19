Об этом Старух сообщил в телеграмме.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется", - отметил он.

Кроме того, глава Запорожской ОВ призвал соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашение информации.

По информации СМИ, в пригороде и в одном из районов Запорожья пропало электричество. Правда, через некоторое время электроснабжение возобновилось, но не повсюду. В ходе восьми "прилетов" в городе и области была объявлена воздушная тревога.

16 сентября на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов погибли два человека, еще один получил ранения.

18 сентября русские военные обстреляли Никополь. Известно, что трое гражданских получили ранения, они госпитализированы.

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