Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

"По предварительной информации, ракетные удары нанесены по промышленной зоне в окрестностях города. Там повреждены окна, крыша и двери в зданиях, а также частично разрушено складское помещение", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Николаевской области украинские защитники уничтожили российский штаб недалеко от Снигиревки.

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