Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву: повреждена промзона на окраинах города
Обстрел со стороны российских захватчиков промышленной зоны и складских помещений произошел около 05:00
Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.
"По предварительной информации, ракетные удары нанесены по промышленной зоне в окрестностях города. Там повреждены окна, крыша и двери в зданиях, а также частично разрушено складское помещение", - говорится в сообщении.
- Напомним, накануне в Николаевской области украинские защитники уничтожили российский штаб недалеко от Снигиревки.
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