Оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области
В Харьковской области 13 мая россияне нанесли ракетный удар по Лозовской общине
Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграмме .
"Ракетный обстрел по Лозовской общине – призываем жителей быть в укрытиях", – говорится в сообщении.
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