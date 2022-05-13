Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграмме .

"Ракетный обстрел по Лозовской общине – призываем жителей быть в укрытиях", – говорится в сообщении.

5 мая россияне нанесли ракетный удар Лозовской общине, в результате чего пострадал частный дом и погибла пожилая женщина

12 мая россияне обстреляли ракетами Лозовскую общину, убив мирного человека.

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