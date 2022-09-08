Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Сегодня, 8 сентября, Кривой Рог снова под обстрелами российских ракет
Об этом сообщил городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
- Напомним, около восьми часов утра, 6 сентября, рашисты попали ракетой по нефтебазе в Кривом Роге Днепропетровской области.
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