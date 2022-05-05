Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены 32 многоэтажки и две школы, 25 человек пострадали
Утром 5 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего повреждены 32 многоэтажки, две школы, детсад и медучреждение. Кроме того, пострадало 25 человек
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
По его информации, в результате утреннего авиаобстрела Краматорска оккупантами повреждены 810 квартир в 32 многоэтажках.
В 5 зданиях отсутствует электричество, в 15 – газ.
Специальные службы уже работают над восстановлением.
Кроме многоэтажных жилых массивов, были повреждены также 6 частных домов, 2 школы, детсад, больница, котельная, несколько предприятий и торговых заведений.
По предварительным данным погибших нет, однако получили ранения 25 местных жителей.
Кириленко призывает население немедленно уезжать в безопасные регионы.
"Это целенаправленный удар по гражданским, который мог привести к огромному количеству жертв, однако своевременная эвакуация спасла десятки жизней. Призываю всех позаботиться о своей жизни и эвакуироваться из области", - комментирует глава ОГА.
- Напомним, 5 мая российские ракеты попали в жилые районы Краматорска, ранены 25 человек
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