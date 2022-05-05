Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены 32 многоэтажки и две школы, 25 человек пострадали

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



По его информации, в результате утреннего авиаобстрела Краматорска оккупантами повреждены 810 квартир в 32 многоэтажках.

В 5 зданиях отсутствует электричество, в 15 – газ.

Специальные службы уже работают над восстановлением.

Кроме многоэтажных жилых массивов, были повреждены также 6 частных домов, 2 школы, детсад, больница, котельная, несколько предприятий и торговых заведений.

По предварительным данным погибших нет, однако получили ранения 25 местных жителей.

Кириленко призывает население немедленно уезжать в безопасные регионы.

"Это целенаправленный удар по гражданским, который мог привести к огромному количеству жертв, однако своевременная эвакуация спасла десятки жизней. Призываю всех позаботиться о своей жизни и эвакуироваться из области", - комментирует глава ОГА.

Напомним, 5 мая российские ракеты попали в жилые районы Краматорска, ранены 25 человек