Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Миргорода, два человека пострадали, - Полтавская ОВА
В ночь на 9 апреля россияне нанесли ракетный удар по Миргороду, в результате чего существуют разрушения и двое пострадавших
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА .
"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - заявил он.
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