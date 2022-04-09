Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Миргорода, два человека пострадали, - Полтавская ОВА

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА .



"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - заявил он.

Напомним, в ночь на 2 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве, Миргороду и Кременчугу.

После обстрелов поврежден Кременчугский НПЗ и аэропорт в Миргороде.

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