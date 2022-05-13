Оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам на Харьковщине: уничтожен дом культуры и гумштаб
Ночью 13 мая в Харьковской области россияне нанесли ракетный удар по Дергачам и уничтожили гумштаб, поэтому помощи сегодня не будут выдавать
Об этом сообщил Дергачевский горсовет в фейсбуке .
"Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью кафиры довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб", - говорится в заявлении.
В результате этого 13 мая гуманитарную помощь не будут раздавать. Горсовет решает логистические вопросы и сообщит жителям о дальнейших действиях.
- 11 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.
- 12 мая россияне обстреляли Дергачи из "ураганов", погибли и ранены.
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