Об этом сообщил Дергачевский горсовет в фейсбуке .

"Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью кафиры довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб", - говорится в заявлении.

В результате этого 13 мая гуманитарную помощь не будут раздавать. Горсовет решает логистические вопросы и сообщит жителям о дальнейших действиях.

11 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.

12 мая россияне обстреляли Дергачи из "ураганов", погибли и ранены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb