Оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам на Харьковщине: один человек погиб, еще трое пострадали

Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка. Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачам. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадали", – пишет Олег Синегубов.



Глава области отметил необходимость соблюдения безопасности жителей – не находиться без какой-либо необходимости на улице.



Также в Харьковской области продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.



"Запустили газоснабжение в 7 селах Боровской общины. Продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в районах Харькова и селах области, пострадавших от обстрелов", – добавляет глава Харьковской ОВД.



Продолжают выдавать гуманитарную помощь жителям области. Вчера уже передали более 20 тысяч продуктовых наборов.

11 мая в Харьковской области ракета оккупантов попала в трактор, в результате чего водитель получил ожоги и ранения.

В Харьковской области украинские подразделения продолжают успешные наступательные действия, освободив от оккупантов уже пятый населенный пункт в течение двух дней. В частности, населенный пункт Питомник.

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