Оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам на Харьковщине: один человек погиб, еще трое пострадали
11 мая Харьковская армия РФ продолжает обстреливать из реактивных систем залпового огня и наносить авиаудары по населенным пунктам. В частности, в поселке Малая Даниловка и Дергачах
Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка. Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачам. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадали", – пишет Олег Синегубов.
Глава области отметил необходимость соблюдения безопасности жителей – не находиться без какой-либо необходимости на улице.
Также в Харьковской области продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.
"Запустили газоснабжение в 7 селах Боровской общины. Продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в районах Харькова и селах области, пострадавших от обстрелов", – добавляет глава Харьковской ОВД.
Продолжают выдавать гуманитарную помощь жителям области. Вчера уже передали более 20 тысяч продуктовых наборов.
- 11 мая в Харьковской области ракета оккупантов попала в трактор, в результате чего водитель получил ожоги и ранения.
- В Харьковской области украинские подразделения продолжают успешные наступательные действия, освободив от оккупантов уже пятый населенный пункт в течение двух дней. В частности, населенный пункт Питомник.
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