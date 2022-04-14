Оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговщине, попали в частный дом, - ОК "Север"

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Север".



Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения. Сегодня, 14 апреля, захватчики попали в один из частных домов в районе Городни.



"Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", – добавляют в сообщении.

13 апреля около 15 часов в полицию Черниговщины поступило сообщение о том, что вблизи села Новая Басань, Нежинского района, на мине подорвался тракторист на тракторе с прицепом.

В тот же день на границе в Новгород-Северском районе Черниговской области со стороны врага раздавались выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов, они были неприцельны в сторону нашей пограничной заставы.