Оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговщине, попали в частный дом, - ОК "Север"
Российские оккупанты в четверг, 14 апреля, нанесли ракетный удар по Черниговской области, вероятно, из ракетного комплекса "Точка-У"
Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Север".
Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения. Сегодня, 14 апреля, захватчики попали в один из частных домов в районе Городни.
"Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", – добавляют в сообщении.
- 13 апреля около 15 часов в полицию Черниговщины поступило сообщение о том, что вблизи села Новая Басань, Нежинского района, на мине подорвался тракторист на тракторе с прицепом.
- В тот же день на границе в Новгород-Северском районе Черниговской области со стороны врага раздавались выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов, они были неприцельны в сторону нашей пограничной заставы.
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