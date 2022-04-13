Оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасскому в Донецкой области, по меньшей мере семь человек получили ранения, - глава ОВА
Утром 13 апреля россияне нанесли ракетный удар по Черкесскому Донецкой области, в результате чего пострадали семь человек и повреждены многоквартирные дома
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"По меньшей мере, семь человек ранены в результате ракетного удара, который нанесли российские оккупанты по Черкасскому на Донетчине. Удар произошел сегодня утром, повреждены многоквартирные дома. Снова и снова россияне подтверждают, что они не способны вести честную конвенционную войну, не способны против. главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население", - подчеркнул он.
Россияне обстреливают населённые пункты по всей линии фронта. Сегодня, 13 апреля, они открыли огонь по Авдеевке и Великой Новоселке. В Авдеевке повреждены жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке россияне попали в частный дом, владелица которого получила легкую контузию.
"Все преступления россиян тщательно фиксируем. За все совершенное враг понесет заслуженное наказание", – заметил Павел Кириленко.
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